“الأحوال المدنية” توضح إمكانية تغيير الصورة في “الهوية الوطنية” قبل انتهائها

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن تغيير صورة الشخص في الهوية الوطنية قبل انتهائها، في حالة استصدار “بدل فاقد”.

وأوضحت الأحوال المدنية، وفقاً لـ”عكاظ”، أن بطاقة الأحوال المدنية المفقودة يتم إلغاؤها ولا يجرى التعامل بها، لافتةً إلى ضرورة طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج بطاقة هوية سارية المفعول.

يُذكر أن الأحوال المدنية، قد وضعت شرطين لإمكانية تغيير الصورة في الهوية الوطنية للرجال والنساء، وهما: أنه لا يتم تغيير الصورة إلا بتغيير ملامح الوجه أو بموجب تقارير طبية.