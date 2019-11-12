إعلان النطاق السعري لاكتتاب أرامكو الأحد المقبل

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضحت شركة “أرامكو السعودية” أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري لاكتتاب جزء من أسهم الشركة المنتظر في سوق الأسهم الأحد المقبل 20/3/1441هـ الموافق 17/11/2019.
وكانت أرامكو أعلنت نشرة الإصدار الخاصة بالطرح السبت الماضي، وبينت أن فترة الطرح وبناء سجل الأوامر تبدأ اعتبارا من 17 نوفمبر وتنتهي في 4 ديسمبر، فيما يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر 2019.
ومن المقرر أن يبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم أرامكو في 17 نوفمبر وتنتهي 28 نوفمبر ، بينما يبدأ الاكتتاب للمؤسسات 17 نوفمبر وينتهي في 4 ديسمبر2019.
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