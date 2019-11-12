تعرف على طريقة جديدة للقضاء نهائياً على رائحة العرق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة طريقة جديدة للتخلص من الشعر ورائحة التعرق تحت الإبطين باستخدام طيف الأمواج الميكروية التي تستخدم في أفران المايكروويف.



ويطلق على التقنية الجديدة اسم "ميرا سموث" وتساعد على التخلص من الشعر غير المرغوب فيه تحت الإبطين ورائحة التعرق المزعجة بشكل نهائي.

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وتساعد تقنية "ميرا سموث" على حل جميع مشاكل الإبطين عبر طاقة الأمواج الميكروية الموجهة بشكل دقيق للحد من نمو الشعر ومنع التعرق المفرط بشكل دائم، بحسب ما ذكر موقع إليت دايلي.

ويقول الباحثون الذين طوروا هذه الطريقة أن بالإمكان استخدامها على أي نوع من الشعر والبشرة، بعكس طريقة الليزر التي تحتاج إلى حمل لوني ولا يمكن تطبيقها على جميع أنواع البشرة.

ويقول الدكتور جيريمي بروير من مركز الليزر وجراحة الجلد في نيويورك إن الطريقة الجديدة أعطت نتائج مدهشة، وساعدت في كثير من الحالات على الحد من نمو الشعر بنسبة تجاوزت 70% بغض النظر عن لون البشرة.