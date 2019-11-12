لن تصدق.. ماء وملح سيغير حياتكم!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أظهرت الأبحاث أنّ كوباً من المياه السّاخنة وملح البحر يعود بمنافع عدّة على الصّحّة.
يساعد هذا المشروب على التّخلّص من السّموم وتجديد الخلايا كما أنّه يضبط نسبة السّكر في الدّم، يقوّي العظام وجهاز المناعة ويخفّف من توسّع الأوردة (varicose veins).
وتساعد المعادن الموجودة في كوب الماء والملح على تسريع عمليّة الهضم، محاربة الأرق وحتّى الحصول على بشرة صحّيّة.
يجب شرب كوب كلّ يوم لمدّة أسبوع ثمّ الامتناع عنه في الأسبوع التّالي لنتائج أفضل.
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