دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز متظاهرون في شوارع لبنان للمطالبة برحيل الطبقة السياسية

أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية، فيما تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية منذ منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي خطوة تاريخية تتيح للهنود السيخ الاحتفال في باكستان بالذكرى 550 لولادة مؤسس ديانتهم سمحت باكستان للهنود السيخ، في خطوة تاريخية، باجتياز حدودها السبت عبر ممر صمم خصيصا لتمكينهم من التوجه إلى أحد أقدس مواقعهم في قرية كرتاربور. وعبر مئات الهنود الحدود بعد ساعات من الانتظار في أجواء من الفرح. ويفترض أن يسمح فتح هذا الممر الذي تنتظره الهند منذ سنوات، لآلاف الزوار السيخ بالدخول من دون تأشيرات إلى باكستان للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم في الأيام المقبلة. France 24

ريبورتاج: كيف استغلت ألمانيا الشرقية المنح الدراسية لتسييس الطلاب في الأردن قبل سقوط جدار برلين؟ ثلاثون عاما على انهيار جدار برلين، ومنذ ذلك التاريخ توقفت المنح الدراسية التي كانت تقدم للأحزاب الشيوعية واليسارية في ثمانينات القرن الماضي في الأردن. تلك المنح كانت تستخدم كأداة لاستقطاب الشباب والمناصرين، ومع توقفها بعد انهيار الجدار، انحسر تأثير تلك الأحزاب على الشارع الأردني. France 24

ريبورتاج: شهر أكتوبر الأسوأ بالنسبة لحرية الصحافة في العراق منذ العام 2003 سجل شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلى نسبة اعتداءات فيما يخص حرية الصحافة في العراق ليصبح الأسوأ منذ عام 2003. حيث تم إغلاق 17 مؤسسة إعلامية وتعرض 88 صحافيا لاعتداءات مختلفة تنوعت بين تهديدات بالتصفية، والاعتقالات من دون أوامر قضائية، وإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، والضرب والمنع من التغطية الإعلامية. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO لبنان: رئيس مجلس النواب يعلن تأجيل جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء لدواع أمنية France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

قال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني إنه تقرر تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة غدا الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لدواع أمنية.

ودعا المحتجون إلى منع الوصول إلى مبنى البرلمان في وسط بيروت غدا. وتتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل الطبقة السياسية في لبنان، الذي يشهد حراكاً شعبياً غير مسبوق منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ رويترز