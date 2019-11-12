دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Sharp تعلن رسمياً عن هاتف AQUOS V بمعالج Snapdragon 835 وسعر 230 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Sharp إصدارها الجديد من الهواتف الذكية المتوسطة Sharp AQUOS V، الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 835، مع كاميرة خلفية مزدوجة، وسعر 230 دولار.

يتميز هاتف AQUOS V بشاشة IPS بحجم 5.93 إنش، وتدعم جودة عرض FHD بلس، كما يضم كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، إلى جانب كاميرة خلفية مزدودجة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات F/2.0 كما يدعم OIS، مع مستشعر ثانوي أيضاً بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي هاتف AQUOS V بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويدعم الهاتف معالج Snapdragon 835، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

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وتأتي البطارية في هاتف AQUOS V بقدرة 3090 mAh، والتي تدعم الشحن عبر منفذ USB C، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie، مع دعم تقنية البلوتوث 5، ويأتي مدخل 3.5مم للسماعات في الجزء العلوي في الزواية اليمنى من الهاتف.

كما يتوفر هاتف AQUOS V للبيع الآن في سوق تايوان باللون الأسود بسعر 230 دولار، إلا أن شركة Sharp لم تؤكد على إطلاق هذا الإصدار في الأسواق العالمية.

المصدر

هذا الموضوع Sharp تعلن رسمياً عن هاتف AQUOS V بمعالج Snapdragon 835 وسعر 230 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.