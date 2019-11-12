شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية وغائم جزئيا فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية فى السعودية، وغائم جزئيا فى الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقتى الحدود الشمالية والرياض، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبى والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبى.



السعودية

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم، صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً شرقاً.

حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 – 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً.



الإمارات

الكويت

ذكرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية فى الكويت، أن طقس اليوم الثلاثاء، سيكون حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

Advertisements

أما ليلاً، معتدل والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة 06 - 24 كم/ساعة، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق وتظهر بعض السحب المتفرقة.



الكويت

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس فى البحرين، اليوم الثلاثاء، سيكون غائما جزئيا أحيانا.

الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 30 %.



البحرين

سلطنة عمان

أفادت الهيئة العامة للطيران المدنى، أن طقس اليوم صحو إلى غائم جزئيًا على معظم محافظات السلطنة، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار.