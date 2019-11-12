شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق صفارات الإنذار بوسط إسرائيل وتحذيرات من هجمات صاروخية من غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش الإسرائيلى، إن صفارات الإنذار انطلقت فى مدن بوسط إسرائيل، اليوم الثلاثاء، فى تحذير من هجمات صاروخية محتملة من غزة بعد أن قتلت إسرائيل قائدا كبيرا لحركة الجهاد الإسلامى.
وذكر الموقع الإلكترونى الإخبارى الإسرائيلى "واى نت"، أن سفارات الإنذار انطلقت أيضا فى العاصمة التجارية تل أبيب لكن لم يرد تأكيد رسمى.
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