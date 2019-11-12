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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسباب قلة رغبة الزوج بالعلاقة الجنسيّة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يمرّ الأزواج بحالة برودٍ عاطفي وجنسي بعد فترةٍ على زواجهما بسبب ضغوط العمل وهموم الحياة اليوميّة وقد تعتقد المرأة أنّها فقدت انجذاب زوجها إليها وأنه في علاقةٍ غراميّة مع امراة أخرى.
لكن هناك بعض العوامل التي تؤثر على العلاقة الجنسيّة بين الشريكين وتسبّب قلة رغبة الزوج بالعلاقة الجنسيّة مع زوجته:
التعب والإرهاق:
يعيش الزوجان التعب والإرهاق في حياتهما العمليّة وفي منزلهما بسبب الضغوط المعيشيّة والأولاد وهذا الأمر قد يستنفز الطاقة منهما بخاصةٍ الرغبة في ممارسة العلاقة الجنسيّة.
غياب حنان المرأة:
عندما يشعر الرجل أنّه فقد حنان زوجته فهذا الأمر من شأنه أن يُفقده أيضاً الرغبة الجنسيّة. ويحصل هذا الأمر بعد الإنجاب حين تُعطي المرأة كلّ حنانها إلى أولادها وتنسى أحياناً الاهتمام بزوجها.
انعدام الثقة بالنفس:
إنّ الرجال الذين يعانون من انعدام الثقة بالنفس أثناء استعدادهم للعلاقة الجنسيّة هم أكثر عرضة لفقدان هذه الرغبة الجنسيّة. وذلك يعود إلى عدم ثقتهم بأنهم سيتمكّنون من إشباع رغبة الزوجة بالشكل المطلوب.
مشكلة بين الزوجين:
تنعكس المشاكل التي يُعاني منها الزوجان على العلاقة الجنسيّة بينهما، بخاصةٍ عند الرجال الذين لن يشعروا بالرغبة في ممارسة الجنس مع الزوجة بعد خلافٍ أو وقوع مشكلة.
مشاهدة الأفلام الإباحيّة:
يختلف العلماء حول تأثير الأفلام الإباحيّة على العلاقة الجنسيّة بين الزوجين، فمنهم من يعتقد أنّها تقويها ومنهم من يعتبر أنّها تُمزّق العلاقة. لكن ما يتّفق عليه العلماء هو أنّ إدمان الرجل على الأفلام الإباحيّة سيُدمّر العلاقة حتماً لأنّه سيعتمد على نفسه للتحفيز الجنسي بدلاً من زوجته ولأنّ هذه الأفلام ستعطيه فكرة خاطئة عن مقدار النشوة التي قد يصل إليها وسيصطدم بالواقع أثناء ممارسة الجنس مع زوجته.
معدل هرمون التستسترون:
بإمكان المرأة معرفة ما إذا كان زوجها يُعاني من معدلٍ منخفض من هرمون التستسترون من خلال هذه الدلالات: مزاج سيء، إرهاق، خسارة كتلة العضلات ومشكلة في الانتصاب. ويؤثّر معدل هرمون التستسترون المنخفض على الرغبة الجنسيّة عند الرجل... لكن الأمر الجيّد أنّ هذه الحالة بالإمكان معالجتها.
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