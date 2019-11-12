خبراء: تناولوا هذه الوجبات أثناء العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذر خبير التغذية الألماني هولغر بفيفرله من ‫أن تناول الحلوى والشوكولا أثناء العمل بالإضافة إلى الجلوس فترات طويلة قد يؤديان إلى زيادة الوزن في شهور قليلة.

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‫ولتجنب ذلك، ينصح بفيفرله بتناول وجبات خفيفة صحية تتألف من الفواكه ‫والخضراوات، مثل التفاح والموز والطماطم والخيار والجزر والفلفل، ‫بالإضافة إلى الزبادي الخالي من الدسم والمكسرات.

‫ومن ناحية أخرى، أوضح الخبير الألماني أن الاحتياج اليومي من الطاقة لدى ‫الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة يبلغ 2400 سعرة حرارية ‫للرجال و1900 سعرة حرارية للسيدات..