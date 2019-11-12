دراسة: الأخطر على القلب الدهون الغير مشبعة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفادت نتيجة دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية مؤخراً، ان "ليست كل الدهون على قدم المساواة" مشيرة إلى أن نوعية معينة من الدهون ترتبط بارتفاع معدل الوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين والسكري، وهي الدهون غير المشبّعة.



أعد الدراسة الباحث "راسل دي سوزا" مع فريق بحثي من جامعة ماكماستر، واعتمدت على بيانات مئات الآلاف من الأشخاص حول نوعية الدهون المشبعة وغير المشبعة وتأثيراتها الصحية.

تبين أن تناول الدهون غير المشبعة يرتبط بزيادة معدل الوفاة بنسبة 34%، وأنها تجعل الوفاة أكثر عرضة بسبب أمراض القلب بنسبة 28%، وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 21%.

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في المقابل توصلت الدراسة إلى أن تناول الدهون المشبعة لا يرتبط بخطر الوفاة المبكرة نتيجة أمراض القلب والسكري من النوع 2.

نبه دي سوزا إلى أن النتائج المرتبطة بالدهون المشبعة لا تعني الضوء الأخضر لتناول كميات كبيرة منها، فقد يحاول البعض استبدال الدهون المشبعة لتحل محل الدهون غير المشبعة، وهو اختيار غير صائب، فما تكشف عنه النتائج هو التسلسل الهرمي لتأثير الدهون على الصحة، وأن الدهون المشبعة تعتبر من النوعية الصديقة لصحة القلب.

أفادت النتائج أن استخدام الزيوت النباتية مثل زيت الزيتون والكانولا خيار صحي، وأن الإنسان بحاجة لأكل مثل هذه الدهون ليحافظ على صحة قلبه، ويقي نفسه من الأمراض المزمنة بشكل عام.

أوصت الدراسة بأن يحصل الإنسان على 10% من السعرات الحرارية التي يحتاجها من الدهون المشبعة، وأن يحصل على ما لا يزيد عن 1% من السعرات الحرارية عن طريق الدهون غير المشبعة.