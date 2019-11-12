أضرار للإفراط فى وضع كريمات تفتيح البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

على الرغم من أنه نص الجمال، إلا أن البعض يريد التخلص من السمار، ويتبع البعض عادات غير صحية خلال رحلة البحث عن بشرة بيضاء، أو التخلص من اللون الأسمر أو الدرجات الداكنة التى اكتسبوها حديثا لأى سبب، ويسرف البعض فى وضع كريمات التفتيح على البشرة قد يصل إلى حد وضع الكريم لأكثر من مرة يوميا، أو وضع أكثر من نوع كريمات التبييض دون استشارة مختص.



أخصائيو الأمراض الجلدية حذّرو أشد الحذر من استخدام كريمات التبييض المجهولة، أو الإفراط فى وضعها واستخدامها على البشرة لفترات طويلة، أو تكثيف كورس التفتيح الموصوف لها، سواء بوصف طبيب أو بدون استشارته.

ومن أبرز الأضرار الصحية التى تنتج عن الإفراط فى وضع الكريمات رغبة فى تفتيح البشرة : - الإصابة بقرح جلدية شديدة ناتجة عن حساسية الجلد -

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ظهور حبوب وبثور منتشرة بالوجه نتيجة زيادة المواد الكيميائية فى كريمات التفتيح أو استخدامها دون استشارة الطبيب.

- لابد من اختبار قابلية الجلد لها وما إن كان يعانى من حساسية ضد أحد مكوناتها.

- قد يعانى الوجه من تباين وعدم توحيد لون البشرة ويفضل استشارة مختص.

- انتشار الحساسية الجلدية والالتهاب وزيادة حساسية البشرة للجو والاحتكاك.