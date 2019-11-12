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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متى تُشكّل لدغات الحشرات حالات طوارئ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تستدعي لدغات الحشرات، كالنحل والدبابير، حالات طوارئ التدخل الطبي فوراً بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من حساسية تجاه لدغات الحشرات.
قالت الطبيبة الألمانية غوستا لوتس أن أعراض الحساسية تجاه لدغات الحشرات تتمثل في ضيق التنفس أو الشعور بدوار أو تسارع معدل ضربات القلب.
كما يندرج الشعور بالغثيان أو الوخز في الحلق أو الفم ضمن أعراض الحساسية تجاه لدغات الحشرات، والتي عادةً ما تظهر خلال أول ساعتين من اللدغة.
ومن ناحية أخرى، أشارت لوتس إلى أن ليس كل لدغات الحشرات تستدعي طلب خدمة الطوارئ؛ حيث يمكن معالجة الأعراض الموضعية، مثل الاحمرار أو التورم المؤلم في موضع اللدغة، في المنزل من خلال الكمادات الباردة والكريمات المحتوية على الكورتيزون، في حال ظهورها منفردة دون الأعراض السابق ذكرها.
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