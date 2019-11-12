شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد الإسلامى تؤكد استهداف منزل أحد قادتها فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، إن هجوما استهدف منزل أحد مسؤوليها فى دمشق، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ابنه.
وقالت الحركة فى بيان فى غزة، بعد قليل من غارة جوية إسرائيلية قتلت أحد قادتها الكبار، إن المسؤول المستهدف فى دمشق هو أكرم العجورى.
ولم يتهم بيان الجهاد أى شخص فى هجوم دمشق، بينما امتنع الجيش الإسرائيلى عن التعليق.
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