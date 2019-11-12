التلفزيون السورى: أنباء عن قتلى وجرحى فى هجوم قرب سفارة لبنان فى دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السورى، صباح اليوم الثلاثاء، إن هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف معاد لبناء فى المزة الغربية قرب السفارة اللبنانية فى دمشق.

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