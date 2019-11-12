الجهاد الإسلامي: إسرائيل تستهدف منزل قيادي في دمشق

غزة/الخليج 365-

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن إسرائيل، استهدفت منزل أحد قادتها، صباح الثلاثاء، في العاصمة السورية، دمشق، ما أسفر عن استشهاد أحد أبنائه.

وذكرت الحركة في بيان، اطلعت عليه وكالة الخليج 365:" استهداف منزل عضو المكتب السياسي للحركة الأخ أكرم العجوري في دمشق واستشهاد أحد أبنائه".

ولم تذكر الحركة مزيدا من التفاصيل.

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ويأتي هذا الحدث، متزامنا مع إعلان إسرائيل، الثلاثاء، اغتيال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن استشهاد زوجته.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، وصل وكالة الخليج 365:" في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام، تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى، تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

من جانبها، أكدت سرايا القدس، في بيان، وصل وكالة الخليج 365 نبأ اغتيال أبو العطا، مشيرة إلى استشهاد زوجته في الهجوم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.