العاهل السعودي يسلم الفائزين جائزة الملك خالد









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتسليم الفائزين جائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة "شركاء التنمية، والتميّز للمنظمات غير الربحية، و"الاستدامة"، في حفل كبير أقيم مساء الاثنين.

وفي بداية الحفل رحب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بالملك سلمان بن عبد العزيز،معرباً عن شكره لدعمه الكريم للمؤسسات غير الربحية في المملكة ومن بينها مؤسسة الملك خالد وجائزتها الذي هو حافز كبير وشحذ للهمم وشد للعزم لكل من ينتمي لهذه المؤسسات والمستفيدين منها، مما كان له الأثر الإيجابي الفعال في زيادة أعداد هذه المنظمات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال رئيس هيئة الجائزة إن القطاع غير الربحي يشكل المحور الثالث من أسس التنمية المستدامة والنهضة الشاملة موضحا أن جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة تسعى إلى تكريم الأفراد والمنظمات والمبادرات التي تقدم حلولاً مستدامة للتحديات المجتمعية، كما تكرم شركات تميزت في تبني الاستدامة.

وبين أن الجائزة توفر دراسة متخصصة تحليلية للقدرات التنظيمية لجميع المرشحين لها، الأمر الذي يمكن هذه المؤسسات من متابعة التحسن والابتكار والتطور، لإنجاز الهدف المنشود من هذه الجهات لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

رؤية المملكة 2030

وأكد أن جائزة الملك خالد تحرص على تحفيز شركات القطاع الخاص ممارسات الاستدامة وذلك بتعريف مواطن القوة والتحديات لتلك الشركات، لتتمكن من العمل عليها، مشيراً إلى أن الأعمال التجارية التي استفادت من الجائزة خلال السنوات السابقة تقوم بدور رائد ومهم في دعم الخطط الحكومية والقطاع غير الربحي والمجتمع، حيث تكون مشاريعها ضمن منظومة مسؤولة ترعى مصالحها ومصالح المجتمع سوية، وبذلك يكون لها دور واضح وفعال في تحقيق الاستدامة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 .

وألقى الأمين العام للجائزة سعود بن عبدالرحمن الشمري، كلمة استعرض فيها أهداف جائزة الملك خالد، وقدم عرضاً عن فروعها، معلناً أسماء الفائزين بها لهذا العام، وإسهاماتهم في تنمية المجتمع ومشاركاتهم في النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

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كما شاهد العاهل السعودي عروضاً عن الفائزين بالجائزة، وتسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة، ثم التقطت الصور التذكارية للملك سلمان بن عبد العزيز مع الفائزين بالفروع الثلاثة للجائزة.

الفائزون في 2019

في فرع "شركاء التنمية"

*جائزة المركز الأول، عن مبادرة "وتين" وتسلمها مؤسس المبادرة الدكتور تميم محمد الغنام.

*جائزة المركز الثاني عن مبادرة "إحياء" وتسلمتها أضواء خالد الشماسي.

*جائزة المركز الثالث عن مبادرة "دراجتي السعودية" وتسلمها عبدالله علي الوثلان.

وفي "التميز للمنظمات غير الربحية"

* جائزة المركز الأول لجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة ( أسرتي )، وتسلمها إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي.

* جائزة المركز الثاني لجمعية "الأولى" النسائية الخيرية، وتسلمتها الدكتورة هالة الشاعر.

*جائزة المركز الثالث لجمعية "زهرة لسرطان الثدي"، وتسلمتها الدكتورة سعاد بن عامر.

وفي "الاستدامة".

* جائزة المركز الأول لـ" شركة أرامكو السعودية ـ مصفاة ينبع" وتسلمها المهندس أمين حسن الناصر.

* جائزة المركز الثاني لـ" شركة تاتا للخدمات الاستشارية " وتسلمتها الدكتورة أمل بنت جميل فطاني.

* جائزة المركز الثالث لـ"شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات" "سبكيم" وتسلمها المهندس خالد عبدالله الزامل.