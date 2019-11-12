عدن - ياسمين عبد الله التهامي - MediaTek تستعد للإعلان الرسمي عن رقاقة 5G في 26 نوفمبر

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تخطط شركة MediaTek للتوسع بتقنية 5G في الإصدارات المتوسطة العام المقبل، حيث تستعد الشركة لعقد مؤتمرها القادم في 26 من نوفمبر للإعلان عن شريحة 5G جديدة من الشركة.



وكانت شركة MediaTek قد قدمت رقاقة Helio G90 خلال شهر يوليو بميزة دعم الألعاب في الهواتف المتوسطة بشكل خاص، وفي إطار اهتمام الشركة بالتوسع بشرائح 5G في الإصدارات المتوسطة، تقدم الشركة إصدارها الأول من رقاقات معالج 5G التي ترتكز على مودم Helio M70 في الأسواق في الربع الأول من 2020.

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وحدد MediaTek بالفعل يوم 26 من نوفمبر للإعلان عن إصدار الشركة الأول من شرائح 5G، كما رصدت تسريبات مصورة حية لنموذج الشريحة المرتقب، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل مواصفات هذه الرقاقة، كما يظهر في الصور الحية للرقاقة تصنيف MT6885Z.

ووفقًا للتسريبات السابقة حول رقاقة 5G القادمة من MediaTek، من المتوقع أن ترتكز هذه الرقاقة على دقة تصنيع 7 نانومتر، كما تقدم MediaTek رقاقتها القادمة لكلًا من شركتي Oppo وvivo.

وتشير التوقعات إلى أن الرقاقة التي تعرف ب MT6885 ستضم أنوية Cortex-A77 مع أنوية Mali-G77، كما تدعم تردد فرعي sub-6 GHz، مع الجيل الثالث من تقنية الذكاء الاصطناعي، كما تدعم إعدادات الكاميرا حتى دقة 80 ميجا بيكسل، وتسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

وأشارت تسريبات أخرى إلى أن رقاقة MediaTek التي ترتكز على معمارية FinFET ودقة تصنيع 7 نانومتر والتي تعرف الآن برمز MT6885 قد دخلت بالفعل في مرحلة الإنتاج الضخم، على أن يبدأ شحن الرقاقة للشركات المصنعة للهواتف الذكية في الربع الأول من ٢٠٢٠.