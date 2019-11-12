محمد بن زايد: تواصل الشعوب يخدم التراث الإنساني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، وفداً من لجنة «كولبير» الفرنسية، المشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية في أبوظبي، يرافقهم محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة.

ورحب سموّه بأعضاء اللجنة التي تسهم في عدد من المبادرات والحوارات الثقافية التي يتميز بها البلدان، مشيراً إلى أهمية التواصل الحضاري بين مختلف الشعوب، بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بينهم ويقويها، ويخدم التراث الإنساني.

يذكر أن أبوظبي تستضيف وفداً من اللجنة التي تمثل 84 علامة تجارية و16 مؤسسة ثقافية فرنسية، ضمن سلسلة من المبادرات تحت عنوان «فلانيري كولبير أبوظبي» و«الرفاهية الفرنسية في القرن الحادي والعشرين». وتتضمن هذه المبادرات سلسلة من الفعاليات المقرر إقامتها في مواقع متعددة في جميع أنحاء أبوظبي، وتكشف عن طبيعة الحياة الفرنسية في القرن الحادي والعشرين والثقافة الفرنسية.

وأسست «كولبير» عام 1954، بمشاركة 15 من رواد قطاع الرفاهية، سعياً إلى دعم قوة فرنسا الاقتصادية ونفوذها الدولي. كما تكرس جهودها لتهيئة بيئة أعمال تحقق نمواً جماعياً وفردياً للعلامات التجارية الفرنسية.

وتشمل المبادرات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة، من 12 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 14 ديسمبر/كانون الأول، في «بيت الحرفيين» بموقع الحصن و«الجاليريا في جزيرة المارية»، ومعرض «فن أبوظبي» و«متحف لوفر أبوظبي». وتتناول هذه الفعاليات أيضاً، موضوعات معرض «10 آلاف عام من الرفاهية» الذي يحتضنه «لوفر أبوظبي» من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى 15 فبراير/شباط 2020، بالتعاون مع «متحف الفنون الزخرفية» الفرنسي، وهو عضو مشارك في «لجنة كولبير».

وتوفر فعاليات «فلانيري كولبير أبوظبي» برنامجاً من العروض العامة للمهارات الحرفية والورش والحوارات، من 12 إلى 28 نوفمبر، في «بيت الحرفيين» إلى جانب أنشطة مفتوحة في جميع أنحاء «جاليريا المارية» تعرض الإبداع المشترك لمجموعة من علامات الفخامة والرفاهية الفرنسية من 12 نوفمبر إلى 14 ديسمبر.

ويشهد معرض «فن أبوظبي» يومي 20 و23 نوفمبر، حوارات عن الرفاهية، والفن الفرنسي الحديث، بمشاركة متحدثين من أبرز علامات الرفاهية والمؤسسات الثقافية الفرنسية.

كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، كلود شيراك، ابنة الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراك، التي تزور الدولة لحضور إطلاق اسم والدها على أحد شوارع أبوظبي.

وتناول حديث سموّه مع شيراك، الدور المهم الذي قام به الرئيس الراحل شيراك، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تعزيز العلاقات بين الإمارات وفرنسا، وتعميقها في المجالات كافة، ومواقفه الإيجابية في دعم القضايا العربية العادلة، ما جعله يحظى بمكانة متميزة في تاريخ العلاقات الإماراتية - الفرنسية، والعلاقات العربية - الفرنسية بعامة. واستذكر سموّه لقاءاته الكثيرة مع الرئيس شيراك، والروابط المتميزة التي جمعت الإمارات وفرنسا خلال حكمه، ووضعت الأساس لما تشهده العلاقات بين البلدين اليوم، من تطور وازدهار.

فيما عبرت شيراك، عن امتنانها لدولة الإمارات، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على هذه اللفتة الطيبة، بإطلاق اسم والدها على أحد شوارع أبوظبي.

حضر مجلس قصر البحر، سموّ الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. (وام)