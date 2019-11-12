«أمنية» تُحقّق رغبات 506 أطفال مرضى في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”:

أعلنت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية عن نجاحها في تحقيق أمنيات ورغبات 506 من الأطفال المُصابين بأمراض مستعصية في اليمن منذ عام 2016. وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بارتفاع نسبة تحقيق الأمنيات إلى 99,5% منذ عام 2016 والذي قمنا خلاله بتحقيق 6 أمنيات فقط للأطفال المُصابين بمرض السرطان، مُقارنة بتحقيقنا 165 أمنية خلال عام 2019».

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وأضاف: «وصل عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها في عام 2017 إلى 186 أمنية، في حين شهد عام 2018 تحقيق 149 أمنية، ليكون مجموع الأمنيات التي تمّ تحقيقها في جمهورية اليمن 506 أمنيات منذ عام 2016 وحتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019».

وأوضح: «تنوّعت أمنيات الأطفال ما بين الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية، والهواتف الذكية، والألعاب المنزلية والشخصية، والسيارات الكهربائية، إضافة إلى تركيب جهاز الطاقة الشمسية في بيت مريضة مُصابة بالسرطان والتي كانت تُعاني أعراض علاج المرض الصعبة جنباً إلى جنب مع الظروف الحياتية القاسية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي شبه الدائم».

وقال الزبيدي: «أود الإشارة هنا إلى أن ما قامت به مؤسسة «تحقيق أمنية» على أرض اليمن؛ إنما هو ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمهم لبرامج تحقيق الأمن والسعادة لشعب اليمن الشقيق في محنته».