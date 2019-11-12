الفلسطينيون يفتقدون رمزية عرفات في ذكراه الـ 15

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى السنوية ال15 لرحيل زعيمهم التاريخي الرئيس السابق ياسر عرفات، وسط افتقاد لمكانته الرمزية. وعانى الفلسطينيون منذ رحيل عرفات استمرار تراجع قضيتهم، وانسداد أفق السلام مع «إسرائيل»، فضلاً عن انقسام داخلي مستمر منذ منتصف عام 2007 بين سلطتي الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله فعالية رسمية وضع خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إكليلاً من الزهور على ضريح سلفه عرفات، بحضور كبار المسؤولين الفلسطينيين، كما أصدر، وساماً باسم القائد الراحل، وأمر بحفظه ضمن مكونات تراثه في متحف «ياسر عرفات».

وقال عباس، في كلمة أمام عشرات الفلسطينيين احتشدوا بالمناسبة، إن «الشهيد عرفات أرسى ثوابت للشعب الفلسطيني لا يستطيع أحد التخلي عنها ولا يمكن أن نتخلى عنها». وأضاف «لا نقبل أن نتنازل عن قضيتنا وعن حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتحقيق ثوابته، ولن نخرج من بلدنا وسنبقى هنا لحماية أرض فلسطين».

وأضاف: «حاول البعض أن يسرق منا الحلم، وآخرون حاولوا أن يحرفوا هذا الهدف وأن يقولوا ما لا نقول، وأن يقدموا لنا «صفعة العصر»، فصفعناهم على وجوههم، لأننا لا نقبل بأي حالٍ من الأحوال أن نتنازل عن قضيتنا ومصيرنا وحلم شعبنا».

وأكد «أن شهداء الشعب الفلسطيني ليسوا قتلة ولا مجرمين ولا إرهابيين، ولن نقبل أبداً أن نتنازل عنهم وعن أسرانا وجرحانا، هؤلاء أقدس ما لدينا، لن نقبل بالتنازل عن أموالنا كاملة، هذه أموال من حق شهدائنا، وسنستمر في موقفنا هذا إلى أن يتنازلوا هم، وإلا فنحن ماضون في طريقنا».

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وأكد عباس عزمه إجراء انتخابات تشريعية تتلوها رئاسية، مشدداً على ضرورة أن تعقد في غزة والقدس إلى جانب الضفة الغربية، وبدون ذلك لا يوجد انتخابات. وقال بهذا الصدد «ننتظر من الجميع الموافقة على إجراء الانتخابات لأنها تحمي شرعيتنا وقضيتنا ووجودنا، ونحن تحت كل الظروف سائرون نحو تحقيق الانتخابات». وأعرب عن أمله بأن يقول الجميع «نعم» للانتخابات، وأن يكونوا على قدر المسؤولية، «لأنها تحمي وجودنا وقضيتنا، لذا من هو حريص على ذلك يجب أن يسير إلى الانتخابات».

وتوفي عرفات في مثل هذا اليوم من عام 2004 عن عمر 75 عاماً خلال تلقيه العلاج في مستشفى فرنسي بمرض غامض، فيما يوجه الفلسطينيون إلى «إسرائيل» أصابع الاتهام بالوقوف وراء اغتياله. وصرح رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية في ملابسات وفاة عرفات اللواء توفيق الطيراوي، أن «كل الدلائل والقرائن تثبت أن «إسرائيل» هي المسؤولة عن اغتيال عرفات».

وقال الطيراوي، في تصريحات للصحفيين في مدينة رام الله، إن لجنة التحقيق الفلسطينية تعمل على تحديد اسم الشخص الذي استعملته «إسرائيل» من أجل وضع السم لعرفات واغتياله. وأضاف أن «لجنة التحقيق ستواصل عملها ولن تتوقف تحقيقاتها وجمع المعلومات إلا عند الوصول إلى النتيجة النهائية، وهي تعمل في سبيل ذلك بشكل مكثف وبسرية تامة».

ولا يزال عرفات بعد 15 عاماً على رحيله، الرمز الأكبر لدى الفلسطينيين، ودائماً ما تكون صوره حاضرة ببدلته العسكرية وكوفيته الفلسطينية في مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي إن عرفات «كان وما زال عنوان فلسطين ورمزها النضالي ولم يتوان يوماً عن الدفاع عن قضيته العادلة والوقوف في وجه الظلم والطغيان». وأكدت عشراوي، في بيان، أن عرفات «ترك إرثاً وتاريخاً ثابتاً لا يزول، فثبت بوصلته نحو القدس لتكون الهدف والهوية، ورسخ حق العودة، وحافظ على منظمة التحرير التي مثلت له العنوان الجامع لهذا الشعب الصامد». (وكالات)