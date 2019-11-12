الإمارات تؤهل 36 مدرسة على امتداد الساحل الغربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت دولة الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» مدرسة جديدة في مديرية الخوخة تخدم 800 طالب، فيما ستشهد الأسابيع المقبلة افتتاح ثماني مدارس أخرى، ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها وتأثيثها إلى 36 موزعة على امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة. فقد افتتحت «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي، أمس الأول، بحضور ممثلي السلطة المحلية مدرسة الفتح في منطقة قطابة، التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وسط فرحة عارمة لدى أهالي المنطقة. وأوضح ممثل «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي في الساحل الغربي، أن الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية وبوتيرة عالية؛ لضمان استئناف العملية التعليمية على طول امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة، معتبراً أن مدرسة الفتح تقع في منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية ليتمكن 800 طالب من العودة إلى صفوفهم الدراسية.

من جهته، نقل إبراهيم أجعش مدير مكتب التربية والتعليم في مديرية الخوخة شكر وتقدير منتسبي القطاع التعليمي، وأهالي المديرية كافة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أجعش، أن الإمارات تمكنت عبر ذراعها الإنسانية، «هيئة الهلال الأحمر»، من سد الفراغ الحاصل وانتشال قطاع التعليم المدمر في مديرية الخوخة ومختلف مديريات الساحل الغربي.

وفي السياق نفسه، أكد محمد العود مدير مدرسة الفتح، أن المدرسة كانت قد خرجت عن الجاهزية، وتوقف التدريس فيها تماماً؛ لكن «هيئة الهلال الأحمر» الإماراتي تمكنت من إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها. ولفت العود إلى أن هذه هي المدرسة الثالثة التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها في منطقة قطابة. (وام)