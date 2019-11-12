عهود الرومي: إعداد القيادات يسهم في مواصلة مسيرتنا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



‎أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ان اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعداد قاعدة متنوعة من الكوادر الوطنية الاستشارية، أساس في إعداد القيادات التي تسهم في مواصلة مسيرة الإمارات. ‎

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد شهدا أمس الأول، تخريج الدفعة الأولى من برنامج خبراء الإمارات.

وقالت وزيرة السعادة على «إنستجرام»: «اهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أساس في إعداد القيادات التي تسهم في مواصلة مسيرة الإمارات». وأضافت: «تشرفت بالمشاركة في إعداد القيادات ضمن برنامج خبراء الإمارات لنقل تجربة الإدارة الحكومية للمنتسبين».

وأوضحت: «سعدت بالعمل في البرنامج مع أختي سلوى فاضل وفخورة بجهودها والتزامها وقدراتها المتميزة، تهانيّ لجميع الخريجين الذين أثبتت مشاريع تخرجهم المهارات الفائقة التي يتحلون بها».

وأكدت: «مجموعة رائعة من أبناء وبنات الإمارات يضعون بصمتهم في مسيرة وطننا الغالي».