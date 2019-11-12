شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله الثاني يزور الباقورة: سـيادة الأردن فـوق كـل اعتبـار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: «الخليج»وكالات

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عقب زيارته إلى الباقورة، أمس الاثنين، إن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار، فيما ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، أن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع «إسرائيل» على الرغم من إنهاء اتفاق يعود إلى 25 عاماً يسمح ل «إسرائيل» باستخدام قطعتين من الأرض تحت سيادة الأردن.

ووصل عبدالله الثاني،يرافقه ولي عهده الأمير حسين، أمس، إلى منطقة الباقورة، بعد يوم واحد على انتهاء حق «إسرائيل» بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي، أن الملك وولي عهده زارا الباقورة واستقبلهما لدى وصولهما «رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة».

وأضاف أن الملك استمع إلى «إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة».

وحذر الأردن من أي محاولات ل«إسرائيل» بانتهاك المعاهدة الموقعة بشأن الباقورة والغمر، معتبراً ذلك إن حدث تقويضاً لمسار السلام في المنطقة.

رفض طلب لتمديد حق الانتفاع

وذكر وزير الخارجية أيمن الصفدي أمس، أن المملكة ملتزمة بمعاهدة السلام مع «إسرائيل» على الرغم من إنهاء اتفاق يعود إلى 25 عاماً يسمح ل«إسرائيل» باستخدام قطعتين من الأرض تحت سيادة الأردن.

وكشف الصفدي في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة في عمان بعدما كان مقرراً في الباقورة، عن رفض الأردن طلباً من «إسرائيل» لتمديد العمل بحق الانتفاع بالباقورة والغمر.

وقال الصفدي «إن سماح الأردن للمزارعين «الإسرائيليين» بالدخول إلى المناطق المستعادة لحصاد ما زرعوه مشروط بمدة محددة لا تتجاوز شهرين إلى أربعة أشهر والحصول على تأشيرة دخول عبر المعبر الرسمي».

وأشار إلى تطبيق ذلك ابتداء من أمس الأول الأحد.

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وأضاف «سنحترم حقوق الملكية الخاصة التي أقرتها اتفاقية السلام» في إشارة إلى مزارع مملوكة ل«إسرائيليين» في الباقورة عرضَ الأردن أن يشتريها إلا أنهم رفضوا، فيما تعود ملكية منطقة الغمر بالكامل للخزينة الأردنية.

وبين أن انتهاء العمل بحق الانتفاع يعني أيضاً إنهاء منح الاستثناءات الجمركية الضريبية للعمالة «الإسرائيلية»، مؤكداً أن الأردن يرفض إعلان نتيناهو ضم الأغوار و«ذلك الإعلان يقتل تحقيق عملية السلام».

الأردنيون «يحتضنون» الباقورة والغمر

في أثناء ذلك، توافد أردنيون بفرح كبير لأول مرة منذ ربع قرن على منطقتي الباقورة والغمر أمس، بعد استعادتهما من «إسرائيل» ودعت فعاليات رسمية وشعبية لاعتباره «يوم الشموخ الوطني». وذكرت مصادر حكومية أن وزارات بينها الخارجية والزراعة والطاقة والثروة المعدنية والسياحة والتجارة تبحث ملف الاستثمار في الأراضي المستعادة ووضعها القانوني بشكل نهائي.

*رفض طلب للاحتفال بذكرى معاهدة السلام*

ورفض الأردن طلباً «إسرائيلياً» لاحتفال مشترك بمرور 25 عاماً على اتفاقية «وادي عربة» للسلام التي كان حق الانتفاع جزءاً منها.

وسمح قائد المنطقة العسكرية لعشرات الأردنيين الذين تجمعوا أمام نقطة الدخول المسيّجة لمنطقة الغمر الجنوبية بعبورها والتجوّل بين ربوعها المستعادة.

رحلات سياحية بأسعار رمزية

وأعلنت شركات سياحية أردنية عن تنظيم رحلات بأسعار رمزية إلى منطقة الباقورة الشمالية ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري وأكدت تسجيل طلبات متزايدة.

وقال رئيس بلدية القريقرة الجنوبية عقاب العمارين: «هذا يوم وطني بامتياز ونحن نشعر بفخر كبير بعودة المنطقة لأصحابها».

ووصف رئيس مجلس محافظة المفرق الشمالية محمد أخو رشيدة استعادة الأراضي بأنه «يوم أبيض» و«حدث تاريخي» رداً على اعتباره من الجانب «الإسرائيلي» يوماً أسود وحدثاً مفجعاً. وقال: «نحتضن الأرض الوطنية ونريد تعميرها بأيدينا».