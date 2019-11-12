أستراليا تعلن حالة الطوارئ وتحذر من توسع حرائق كارثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في أستراليا أمس الاثنين، عن حالة الطوارئ فيما تستعد المنطقة الشرقية للبلاد لمواجهة حرائق «كارثية». ودعي الأهالي في المناطق المعرضة للخطر إلى المغادرة والاحتماء بمراكز الإيواء التي تضم آلاف الأشخاص تم إجلاؤهم في أوقات سابقة، وكان حوالي 70 حريقاً ظل مشتعلاً عشية أمس الأحد في نيو ساوث ويلز وبعيد عن السيطرة.

وأكدت الشرطة أن شخصاً ثالثاً قد قضى بسبب الحرائق، إثر العثور على جثته في منزل أتت عليه النيران في «تاري»، التي تبعد حوالي 300 كيلومتر شمالي سيدني.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان، إنها أعلنت حالة الطوارئ بسبب «الأحوال الجوية الكارثية المتوقعة لهذا الأسبوع، وخاصة يوم الثلاثاء، حيث سيكون الطقس حاراً والرياح قوية». وقالت من سيدني: «إن الظروف المناخية المأساوية تعني أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة»، محذرةً المواطنين: بالابتعاد عن الأدغال. وتمنح حالة الطوارئ هيئة إطفاء الحرائق الريفية وقائدها سلطة واسعة لتعبئة جميع موارد الولاية، وتنسيق عمليات الإجلاء، ووقف خدمات الغاز والكهرباء والبترول والمياه، وكذلك إيقاف أو بدء أو استخدام أي أعمال أو منشآت، أو مبان.

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ومنذ مطلع الأسبوع أدت حرائق الغابات في نيو ساوث ويلز إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير ما يربو على 150 منزلاً. وفي حين تجنبت سيدني، أكثر مدن أستراليا اكتظاظاً بالسكان، أسوأ الأوضاع في مطلع الأسبوع، إلا أن درجات الحرارة ارتفعت لأكثر من 34 درجة مئوية وسط رياح قوية وجافة. ورفعت السلطات التوقعات لمنطقة سيدني الكبرى إلى خطر حرائق كارثية، وأغلقت نحو 40 مدرسة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع المدينة على هذا المستوى منذ وضعت مستويات جديدة لخطر الحرائق في عام 2009.

وقالت جلاديس بريجيكليان للصحفيين في سيدني»يتعلق الغد بحماية الأرواح وحماية الممتلكات وضمان سلامة الجميع».

وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنه في حال الضرورة يمكن استدعاء الجيش للانضمام إلى 1300 رجل إطفاء يكافحون قرابة 100 حريق على امتداد مساحة توازي ألف كلم. وقال موريسون: «أفكاري اليوم مع الذين خسروا أرواحهم ومع عائلاتهم». وأقرت فرق الإطفاء بأنها تواجه صعوبات في التصدي للحرائق الأكثر خطورة، وهي بعدد ثمانية من أصل نحو مئة بؤرة مشتعلة في المناطق الريفية في ولايتي نيو ساوث ويلز (جنوب شرق) وكوينزلاند (شمال شرق) وفي محيط بريزبن في سيدني. (وكالات)