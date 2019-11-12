ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع مجلس الأكاديمية الشرطية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، صباح أمس الاثنين، اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الشرطية.

صادق المجلس في بداية الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية على محضر الاجتماع السابق ليناقش بعدها عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع الأكاديمية والعلمية والإدارية واتخذ حيالها عدداً من القرارات الهامة التي تسهم في تطوير عمل الأكاديمية.

واطلع على تقرير تفصيلي حول مؤشرات ونتائج منتسبي الدفعة 23 من الطلبة الضباط، التي التحقت بصفوف الدراسة بالأكاديمية في شهر أغسطس الماضي، ومستوى أدائها من الناحية التعليمية والتدريبية.

واعتمد المجلس موعد حفل تخريج منتسبي برنامج الماجستير في تخصصات إدارة الشرطة، والبحث الجنائي، والجودة والتميز في العمل الأمني. ووافق على تطوير ميادين الرماية المفتوحة والمغلقة بالأكاديمية، التي تستضيف سنوياً عشرات البرامج التدريبية لمنتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية بالإضافة لعدد من بطولات الرماية المحلية والاتحادية.

حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس، العميد عبد الله مبارك بن عامر، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.