باريس وبرلين ولندن تلوّح بمعاقبة إيران على انتهاك الاتفاق النووي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيانا مشتركا عبرت فيه الدول الثلاث عن قلقها الشديد من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم في «منشأة فوردو». وقال ان حرك فوردو يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة فيما يتعلق بالانتشار النووي ويمثل تسارعا مؤسفا في تملص إيران من الاتفاق النووي. وطالب البيان المشترك إيران بالتراجع عن جميع الإجراءات التي تعارض الاتفاق النووي. واكد استعداد الدول الثلاث لبحث جميع الآليات في الاتفاق النووي ومنها آلية فض المنازعات، بما يعني احتمال تجديد العقوبات المفروضة على طهران.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، وجه في وقت سابق تحذيراً لإيران، بسبب نشاطاتها الأخيرة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مهدداً باستخدام آلية واردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 يمكن أن تعيد العمل بعقوبات الأمم المتحدة بحق طهران.

وقال هايكو ماس وزير الخارجية الألماني لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يتعين على إيران في نهاية الأمر، العودة لالتزاماتها، وإلا سنحتفظ بحقنا في استخدام كل الآليات المنصوص عليها في الاتفاق». وتابع ماس: «نراقب بقلق متزايد استمرار تخصيب اليورانيوم، وإيران لم تكتف بإعلان ذلك؛ بل تمضي قدماً فيه».

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وأعلنت إيران الأسبوع الماضي أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم بدرجة منخفضة في محطة فوردو النووية تحت الأرض، وقالت في مطلع الأسبوع، إن لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وذلك في أكبر خرق تقوم به للاتفاق النووي مع القوى العالمية.

بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى. وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة. وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم ما يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق. وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق. كما أكدت الوكالة أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران. وإعادة تنشيط مفاعل فوردو أمر حساس، بعد أن أخفت إيران الموقع عن عيون المفتشين حتى عام 2009 وبنته داخل جبل ليتحمل أي ضربات جوية.

(وكالات)