السلطان قابوس يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل السلطان قابوس بن سعيد ببيت البركة مساء اليوم الاثنين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي.

وخلال اللقاء نقل نائب وزير الدفاعي السعودي تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز إلى السلطان قابوس بن سعيد، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب العماني مزيدا من التقدم والازدهار، كما نقل إليه رسالة من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وحمًل السلطان قابوس بن سعيد، الأمير خالد بن سلمان تحياته للعاهل السعودي، ولولي العهد وتمنياته بموفور الصحة والسعادة وللشعب السعودي الشقيق مزيدًا من التطور والنماء .

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن اللقاء أكد على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمواقف الثابتة المشتركة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

وأشاد نائب وزير الدفاع بالسعودي بحرص السلطان قابوس بن سعيد على الجهود والدعم الدائم للتعاون بين البلدين الشقيقين.

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وقد أقام السلطان قابوس بن سعيد مأدبة عشاء على شرف الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز والوفد الرسمي المرافق.

وعقب اللقاء غرد الامير خالد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا:" بناء على توجيه سمو سيدي ولي العهد سررت اليوم بزيارة سلطنة عمان الشقيقة،ولقاء جلالة السلطان قابوس والاستماع لرؤية جلالته حول الأوضاع في المنطقة،ونقلت لجلالته رسالة من سمو سيدي ولي العهد،وتم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي وسفير خادم الحرمين الشريفين بمسقط عيد بن محمد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لسمو نائب وزير الدفاع كما حضره من الجانب العماني السيد وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي والفريق الأول وزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني.

وقد وصل الأمير خالد بن سلمان والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم, إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارةٍ رسمية، حيث غقد جلسة مباحثات رسمية مع

بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما التقى نائب وزير الدفاع السعودي، خلال هذه زيارته عدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.