تعرف على كيفية إزالة حساب المستخدم من خدمة فيت بت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أشار مركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فيستفالن الألمانية إلى استحواذ شركة غوغل الأمريكية على شركة فيت بت Fitbit، المتخصصة في إنتاج الساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، ما يسمح لعملاق الإنترنت الأمريكي مستقبلاً بالوصول إلى البيانات الشخصية المخزنة لحوالي 28 مليون مستخدم لخدمات فيت بيت.



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وأكدت شركة فيت بت في بيان، أنها لم تبع بيانات المستخدم، التي جُمعت، أو استغلت، لأغراض الدعاية والإعلانات، إلا أن الخبراء الألمان نصحوا المستخدم بالتغاضي عن هذا التأكيد، وشككوا في قدرة شركة فيت بيت على الالتزام به، على غرار ما حدث مع شركة "واتس آب" بعد استحواذ شبكة فيس بوك عليها.

وإذا رغب مستخدم فيت بت في منع وصول غوغل بياناته الشخصية إلى غوغل، فعليه حذف حسابه من شركة فيت بت، وليتمكن المستخدم من إزالة حسابه، عليه تسجيل الدخول إلى موقع ويب الشركة، ثم النقر على الطارة المسننة في أعلى الجانب الأيمن، وتصفح قائمة الإعدادات وفتح قسم "تصدير البيانات".

وإذا رغب في إزالة حسابه بالكامل، يمكنه الانتقال إلى"الإعدادات الشخصية" ثم النقر على بند "إزالة الحساب"، لتنفتح نافذة لتأكيد الإجراء بإدخال كلمة المرور لأول مرة، وبعدها تصله رسالة بريد إلكتروني تتضمن رابطاً لتأكيد إزالة الحساب نهائياً.