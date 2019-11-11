دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ربما تطلق نظارة واقع معزز وفقًا لرمز برمجي في iOS 13

كشفت مصادر عن الإطار الزمني الواسع بخصوص منتجات آبل الجديدة في مجال الواقع المعزز. حيث تعتزم الشركة الكشف عن خوذتها عام 2022 وفي العام التالي عن نظاراتها.

منذ مدة طويلة ونحن نسمع شائعات عن نية آبل دخول هذا المجال، خاصة بعد أن دخله كل اللاعبين الكبار مثل جوجل ومايكروسوفت وفيس بوك وغيرها. وكانت بعد المصادر تتوقع أن تطلق آبل أول منتجاتها العام المقبل، لكنها كانت تفتقر للدقة.

هذه المعلومات المسربة من عرض تقديمي في المقر الرئيسي للشركة تعطي صورة أوضح عن أن آبل مازالت في المراحل الأولى من منتجاتها وهي تواجه مصاعب كبيرة في تطوير التقنية اللازمة.

وتفيد التسريبات أن خوذة الواقع المعزز تحمل الأسم الرمزي N301 وهي أشبه بنسخة مصغرة من خوذة الواقع الافتراضي Oculus Quest. والمميز في جهاز آبل أنه يدعم الواقعين الافتراضي والمعزز وتستخدم كاميرات خارجية لرسم صورة ثلاثية الأبعات للبيئة المحيطة بما فيها من أثاث وأشخاص وأشياء داخل الغرفة.

وتعتمد الخوذة على شاشة عالية الدقة لعرض المعلومات والأجسام الافتراضية في الواقع المعاش.

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وتخطط آبل للتواصل مع المطورين قبل سنة على الأقل من إطلاق الخوذة للبدء بصنع تطبيقات وألعاب لها.

أما بخصوص نظارات الواقع المعزز فهي ستصمم ليتم ارتدائها لوقت طويل أثناء اليوم، وتشير النماذج الأولية أنها ستكون باهظة الثمن بإطارات سميكة تحوي البطارية وشرائح المعالجة.

وكان تيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل قد أعرب عن ترحيبه بتقنية الواقع المعزز معتبراً إياها “فكرة كبيرة مثل الهاتف الذكي”.

تتواجد في السوق حالياً منتجات مطورة وفائقة مثل نظارات وخوذ HoloLens و Oculus، لذا أمام آبل الكثير من التحديث لأن هذه المنتجات ستنالها تحديثات إضافية خلال الأعوام القادمة.

التدوينة آبل ستطلق منتجاتها للواقع المعزز بعد عامين ظهرت أولاً على عالم التقنية.