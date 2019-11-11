دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تستعد لجلب شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz في إصدارات 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على بدء شركة شاومي في تجربة معدل تحديث 120Hz في شاشة AMOLED، إستعداداً لجلب هذه الميزة في الإصدارات المميزة من هواتفها الذكية المقرر إطلاقها في 2020.

قدمت شاومي هاتفها المميز K20 Pro أو Mi 9T Pro هذا العام مع هاتف Mi 9 Pro 5G بمعدل تحديث 60Hz فقط، في الوقت الذي أطلقت كلاً من هواتف وان بلس وPixel 4 بمعدل تحديث 90Hz، بينما جاءت هواتف الألعاب ASUS ROG Phone II وRazer Phone 2 بمعدل تحديث 120Hz.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي نشرت في الصين اليوم، على أن العملاق الصيني تعمل في الوقت الحالي على تطوير شاشة AMOLED تدعم معدل تحديث 120Hz.

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ولقد رصدت بالفعل لقطات من الشاشة في إعدادات MIUI ROM والتي أكدت على التفاصيل الجديد لشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يأتي إختيار أخر بمعدل تحديث 90Hz.

وتنضم شاومي إلى وان بلس التي تستعد أيضاً إلى دعم هاتف OnePlus 8 العام المقبل بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، بينما تشير التوقعات إلى أن شاومي ستقدم هذه الميزة في هاتف Mi MIX 4 الذي يكشف عنه رسمياً في 2020.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تستعد لجلب شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz في إصدارات 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.