شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية من يقوم بتشكيل الحكومة، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، بإجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة.
وأشار جعجع في كلمة مساء اليوم عقب اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) إلى أن انقضاء 14 يوما منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، دون تحديد موعد للاستشارات النيابية، أمر غير مسبوق وليس مقبولا، لاسيما وأنه في الأوضاع الطبيعية لم يكن هذا الإجراء الدستوري يستغرق سوى يوم واحد أو يومين فقط.
وشدد على أنه لا يكفي أن تتألف الحكومة الجديدة من اختصاصيين فقط، وإنما يجب أن يكونوا مستقلين عن القوى والأحزاب السياسية الموجودة في السلطة، حتى لا تصبح قراراتهم مقيدة بالقوى السياسية ومصالحها.
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