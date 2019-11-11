سلطان عمان يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي

استقبل سلطان عمان، قابوس بن سعيد، الإثنين، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز.
وصل خالد بن سلمان، مسقط، في وقت سابق اليوم، في زيارة غير محددة المدة، استهلها بمباحثات مع وزير دفاع السلطنة عمان بدر البورسعيدي.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، باستقبال السلطان العماني لبن سلمان في بيت البركة (قصر السلطنة) بالعاصمة مسقط.
ونادرا ما يظهر السلطان قابوس في لقاءات أو مناسبات في السنوات الأخيرة.
ومسقط معروفة بأنها أبرز وسطاء الملف اليمني، الذي يُسند لخالد بن سلمان وينسب له إنهاء أزمة الحكومة اليمينة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والتي توجت مؤخرا باتفاق الرياض، وفق تقارير إعلامية.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014.
ومنذ مارس / آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو / حزيران.
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