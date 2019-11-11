مسؤول أممي يدعو للتحقيق في قتل إسرائيل شابا فلسطينيا

محمد ماجد / الخليج 365

دعا مسؤول أممي، الإثنين، إلى فتح تحقيق بقتل الجيش الإسرائيلي، شابا فلسطينيا في مخيم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في تغريدة عبر تويتر، لنيكولاي ملادينوف، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال ملادينوف: "مشاهدة فيديو مقتل عمر البدوي اليوم من قبل القوات الإسرائيلية في الخليل صادم، في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنه لا يشكل أي تهديد لأحد".

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وأضاف: "مثل هذه الأفعال يجب التحقيق فيها بشكل كامل، خالص التعازي لأسرته".

وفي وقت سابق الإثنين، استشهد الفلسطيني، عمر هيثم البدوي (22 عاما)، وأصيب مواطنان بجراح، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم العرّوب للاجئين، شمال الخليل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن البدوي أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي في صدره.

وأظهر فيديو تناقله فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة "البدوي" وسط مواجهات مع قوة إسرائيلية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل القوة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.