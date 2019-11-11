تشييع فلسطيني استشهد برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

أيسر العيس/ الخليج 365

شيّع المئات من الفلسطينيين، الإثنين، جثمان شاب استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما)، في مسجد "العروب الكبير"، بمخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، قبل أن يُوارى الثرى في مقبرة المخيم.

وردد المشاركون بالجنازة هتافات تندد بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية، وتطالب بمحاسبة تل أبيب على "جرائمها" ضد الشعب الفلسطيني.

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وعقب التشييع، اندلعت مواجهات بين العشرات من الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب "البدوي" متأثرا بإصابته برصاص الجيش خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين بمخيم العروب.

ووقعت المواجهات عقب قمع القوات الإسرائيلية لمشاركين في مسيرات خرجت بالمخيم ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ15 لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.