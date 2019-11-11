تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتبليغ رسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية تلقت الخليج 365 نسخة منه.
وقالت الرئاسة إنه "بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين إلى باريس محمّلا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، دون الكشف عن محتوى الرسالة.
وبحسب البيان يشارك الشاهد في منتدى السلام الذي ينعقد بالعاصمة الفرنسية يومي 12 و 13 نوفمبر – تشرين الثاني الجاري.
وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن "رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى إيطاليا، غدا الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصّا لرئيس الجمهورية محمّلا برسالة خطيّة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاهد إلى باريس وروما بتكليف من قيس سعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.