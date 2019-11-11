الشاهد إلى باريس وروما بتكليف من قيس سعيد

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتبليغ رسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

جاء ذلك في بيان للرئاسة التونسية تلقت الخليج 365 نسخة منه.

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وقالت الرئاسة إنه "بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يتحول رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين إلى باريس محمّلا برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، دون الكشف عن محتوى الرسالة.

وبحسب البيان يشارك الشاهد في منتدى السلام الذي ينعقد بالعاصمة الفرنسية يومي 12 و 13 نوفمبر – تشرين الثاني الجاري.

وأضاف بيان الرئاسة التونسية أن "رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى إيطاليا، غدا الثلاثاء، بصفته مبعوثا خاصّا لرئيس الجمهورية محمّلا برسالة خطيّة إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تتعلق بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.