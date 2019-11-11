وفد من لجنة الانتخابات الفلسطينية يصل غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

وصل إلى قطاع غزة، الإثنين، وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، لبحث ملف إجراء الانتخابات العامة مع حركة "حماس" وبقية الفصائل.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "وصل إلى قطاع غزة رئيس اللجنة حنا ناصر، برفقة المدير التنفيذي هشام كحيل، ونائبه أشرف الشعيبي، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع".

وفي وقت سابق الإثنين، قال جميل الخالدي، مدير لجنة الانتخابات في غزة، بتصريحات صحفية، إن وفد اللجنة سيلتقي مع قيادة حركة "حماس" والفصائل، اليوم، من أجل استكمال المشاورات بشأن الانتخابات، دون مزيد من التفاصيل.

ومؤخرا، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس اللجنة "ناصر"، باستئناف الاتصالات مع الفصائل، من أجل التحضير للانتخابات التشريعية (البرلمانية)؛ على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

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وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "حماس"، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات بجهوزيتها الكاملة للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة "حماس".

وتحكم "حماس"، قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها عباس، الضفة الغربية، منذ بداية الانقسام الفلسطيني، عام 2007. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.