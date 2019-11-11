"الرئاسي الليبي" يكلف محمد عماري بمهام وزير التعليم مؤقتا

ليبيا/ وليد عبد الله/ الخليج 365

كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، الإثنين، عضو المجلس، محمد عماري، بمهام وزير التعليم مؤقتًا، لحين اكتمال عملية إعادة هيكلة الوزارة وتقسيمها إلى وزارتين.

جاء ذلك في قرار للمجلس نشره مكتبه الإعلامي على صحفته بـ"فيسبوك"، بعد أكثر من 10 أيام على إعلان وزير التعليم، عثمان عبد الجليل، استقالته من منصبه.

وأوضح عبد الجليل آنذاك أن استقالته تأتي على خلفية إصدار المجلس الرئاسي قرارًا بإعادة هيكلة وزارة التعليم، وتقسيمها إلى وزارتين (إحداهما للتعليم العام، والأخرى للتعليم العالي).

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وجاءت استقالة عبد الجليل بعد أيام من احتجاجات لمعلمين ومعلمات أمام مقر المجلس الرئاسي، للمطالبة بزيادة رواتبهم وتغيير وزير التعليم.

وتواجه حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، صعوبات عديدة في تسيير العملية التعليمية، خاصة على الصعيد الأمني، في ظل صراع بين الحكومة وحفتر على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وزاد من تلك الصعوبات، هجوم متعثر تشنه قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، للسيطرة على العاصة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.