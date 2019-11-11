إضراب جزئي لموظفي الطيران المدني بالكويت

الكويت / الخليج 365

نظم عاملون في إدارة الطيران المدني الكويتي، إضرابًا جزئيًا، الإثنين، استمر لمدة ساعة، بعد عدم تلبية مطالب تتعلق بالرواتب والعلاوات.

وأعلنت نقابة العاملين في الطيران المدني، عن إضراب آخر يوم الأربعاء سيمتد إلى ساعتين، وإضراب ثالث الإثنين المقبل لمدة 24 ساعة "حال عدم تلبية مطالبهم"، وفق صحيفة "الجريدة" المحلية واسعة الانتشار.

وتتمثل مطالب العاملين في الطيران المدني، بتوحيد البدلات المالية لتشمل جميع العاملين بالقطاع البالغ عددهم 4500 موظف، لتصبح تحت مسمى "البدل الموحد"، مقابل تعرضهم لأخطار "التلوث، والخطر، والعدوى، والضوضاء"، بسبب طبيعة العمل.

ويحصل على هذه البدلات المالية حاليا 120 موظفا فقط.

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بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي في الإدارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي، أن حركة الملاحة في المطار سارت بشكل طبيعي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أوضح فداغي في تصريحات صحفية تعليقًا على الإضراب أن "عمليات التشغيل في كل مرافق المطار لم تتأثر".

وأشار إلى أن إدارة الطيران المدني "ستواصل جهودها في سبيل رفع وتطوير قدرات الموظفين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.