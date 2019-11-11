بوتين يطالب بوضع قواعد لتنظيم تفاعل البشر مع الروبوتات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

الخليج 365

دعا فلاديمير بوتين إلى وضع "قواعد أخلاقية" لتطوير الذكاء الاصطناعى، وحث الشركات على "عدم اختراع التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا".



وطالب الرئيس الروسى أثناء حديثه فى حدث حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى موسكو، بضرورة وضع ضمانات وقواعد لكيفية تفاعل البشر مع الروبوتات.

وقال بوتين: 'تجرى المناقشة حاليًا حول الجوانب الاجتماعية والآثار المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعى، إنها قضية مهمة للغاية، وأقترح على المجتمع المهنى والشركات أن تفكر فى وضع مجموعة من القواعد الأخلاقية للتفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعى.

Advertisements

وأضاف: "البشر هم أعلى قيمة، يجب عدم اختراع التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، فهدفنا الرئيسى هو التنمية المستدامة والمتناغمة، جودة حياة أعلى وفرص جديدة للمواطنين.

وأثنى بوتين على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى السماح للإدارة العامة بالعمل بسلاسة والشفافية الجديدة من خلال إلقاء نظرة ثاقبة على ما تفعله السلطات وما تحفزه عند اتخاذ قرارات معينة.

وأوضح بوتين إنه يأمل أن تساعد هذه التقنية فى التغلب على "الجمود والبطء فى الجهاز البيروقراطي".

تدعى روسيا أنها ستستثمر مليارات الدولارات فى الذكاء الاصطناعى وستزيل الشريط الأحمر الذى يمنع رواد التكنولوجيا، كما ادعى بوتين أن الوصول إلى البيانات ضرورى ليكون أكثر فعالية.

من أجل السماح للطريق السهل لخدمة الذكاء الاصطناعى بخدمة البشرية، صرح بوتين بأنه سيتم إزالة "العقبات غير الضرورية" للمطورين، ولكن حقوق الناس وخصوصية البيانات ستكون محمية.