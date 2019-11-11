وزير الخارجية السعودي يتباحث مع رئيس البرلمان العربي

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم الاثنين، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض الملفات الإقليمية والجهود المشتركة حيالها، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية"واس".
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