السعودية وسلطنة عُمان تبحثان التعاون الدفاعي









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قام الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الاثنين, بزيارة رسمية إلى العاصمة العمانية مسقط.

وكان في استقباله بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان, ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني ، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي, وسفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

وذكرت وكالة الانباء العمانية، أن بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، عقد جلسة مباحثات رسمية مع نائب وزير الدفاع السعودي.

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وفي بداية الجلسة، رحب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بالامير خالد بن سلمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الجلسة، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، كما حضرها من الجانب السعودي السفير السعودي المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة المملكة في مسقط.