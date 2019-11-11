دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Galaxy S10 يجلب ميزة البحث عن الصور بالكلمات الرئيسية ظهر على التقنية بلا حدود.

دفعت العملاق الكوري سامسونج بتحديث جديد لبرمجيات هواتف Galaxy S10، والذي تقدم من خلاله بعض المميزات التي كانت حصرية حتى الآن على مستخدمي هواتف Galaxy Note10.

يجلب تحديث البرمجيات الذي تقدمه سامسونج لمستخدمي هواتف Galaxy S10 هذا الشهر، تحديث جديد في تطبيق معرض الصور Gallery، الذي يدعم الآن ميزة البحث عن الصور بالكلمات الرئيسية، لتجربة أكثر سلاسة في البحث عن الصور.

كما تقدم سامسونج في هذا التحديث الجديد لهواتف Galaxy S10 بعض التحسينات في تقنية Wi-Fi، مع تحسينات وأدوات جديدة لإبتكار المحتوى.

ويأتي تحديث تطبيق Gallery بسعة 200 ميجا بايت، مع تحسينات في محرك الذكاء الإصطناعي، الذي يعمل على تعلم أسلوب المستخدم في معرض الصور تدريجياً ليتيح للمستخدم البحث عن طريق الكلمات الرئيسية، لذا يمكن لمستخدمي هواتف Galaxy S10 تسجيل كلمة قطط، أو طبيعة في محرك بحث التطبيق على سبيل المثال، ليتم عرض الصور التي تحتوي على هذه الكلمات الرئيسية، والتي تمتد أيضاً لتشمل المواقع والألوان.

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أيضاً يأتي تحديث برمجيات Galaxy S10 بتحسينات في تقنية Wi-Fi والتي تشمل ميزة Auto Hotspot، والتي ستتيح إقتران هواتف وأجهزة Galaxy الأخرى بشكل تلقائي في شبكة Wi-Fi الخاصة بالمستخدم عند تنشيط هذه الميزة، كما تعمل ميزة Media & Devices في لوحة الإشعارات، على إظهار الأجهزة المتصلة مع هاتف Galaxy الخاص بالمستخدم.

ويمكن لميزة Media & Devices أن تدعم المستخدم مع المكبرات الصوتية، حيث أضافت شركة سامسونج أدوات للتحكم في الوسائط الإعلامية لدعم المستخدم في التحكم في الأجهزة الصوتية بشكل جيد.

كما أضافت سامسونج في هذا التحديث كلاً من ميزة AR Doodle، وتحديث لتطبيق Samsung DeX الذي سيتيح تحرير الفيديو على أجهزة الحاسب أو أجهزة Mac.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Galaxy S10 يجلب ميزة البحث عن الصور بالكلمات الرئيسية ظهر على التقنية بلا حدود.