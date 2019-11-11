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وزير الخارجية السعودى يستقبل رئيس البرلمان العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية ، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال، استعراض الملفات الإقليمية والجهود المشتركة حيالها، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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