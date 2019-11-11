شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يستقبل رئيس البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاستقبال، استعراض الملفات الإقليمية والجهود المشتركة حيالها، وبحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.