شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتمد 8 مصانع برازيلية لاستيراد لحوم الأبقار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة البرازيلية، في بيان اليوم الإثنين، إن السعودية اعتمدت ثمانية مصانع في البرازيل لتصدير لحوم الأبقار إلي المملكة.
وقال البيان إن الموافقات جاءت عقب زيارة الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إلى السعودية الشهر الماضي.
وفي عام 2018، بلغت صادرات البرازيل الزراعية إلى السعودية 1.7 مليار دولار.
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