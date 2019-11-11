رئيس النواب اللبنانى يعلن إرجاء جلسة البرلمان المقررة غدا لدواعٍ أمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبنانى، عن إرجاء جلسة البرلمان التى كانت مقررة غدا الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل لدواعٍ أمنية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الجلسة التشريعية والضجة المفتعلة ليس ضد قانون العفو العام كما يقال بل تهدف لإبقاء الفراغ السياسى القائم حاليا.
وقال "برى"، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن الهدف من الجلسة التشريعية انتخاب داخلى للمجلس وبعدها مناقشة مطالب فعلية يرفعها الحراك.
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