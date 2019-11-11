شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اللبنانى يُعلق الدراسة غداً عقب دعوات الإضراب العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، قراراً بتعطيل الدراسة غداً بكافة المدارس والمعاهد والجامعات في عموم البلاد، وذلك على ضوء استمرار الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية، وانطلاق دعوات للإضراب العمومي بجميع أنحاء لبنان اعتبارا من الغد.
وأكد وزير التعليم اللبناني – في بيان له اليوم – أن هذا القرار يأتي حفاظا على سلامة الطلاب، وكذلك احتراما لحقهم في "التعبير الديمقراطي".
وكثّف طلاب المدارس والجامعات اللبنانية منذ نحو أسبوع، من تواجدهم في الاعتصامات والمسيرات المتحركة في الشوارع، وأمام المؤسسات العامة والحيوية، بدلاً من الذهاب إلى المدارس والجامعات، لمخاوفهم بشأن المزيد من تردي الأوضاع على نحو يهدد مستقبلهم.
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