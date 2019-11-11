شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة تفجيرات القامشلى السورية إلى 26 قتيلا وجريحا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لراديو مونت كارلو الدولي، اليوم الاثنين، إن ستة مدنيين قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا.
وأضاف المرصد، أن المسعفين نقلوا الجثث إلى المستشفى، فيما قامت سيارات الإطفاء بإخماد النيران في موقع التفجير.
وفي وقت سابق اليوم، وقعت تفجيرات بسيارات مفخخة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى .
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة تفجيرات القامشلى السورية إلى 26 قتيلا وجريحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.