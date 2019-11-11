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ارتفاع حصيلة تفجيرات القامشلى السورية إلى 26 قتيلا وجريحا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات مدينة القامشلي شمال شرق سوريا إلى 26 قتيلاً وجريحاً. 

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لراديو مونت كارلو الدولي، اليوم الاثنين، إن ستة مدنيين قتلوا، وأصيب 20 آخرون جراء تفجير سيارتين ودراجة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق سوريا.

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وأضاف المرصد، أن المسعفين نقلوا الجثث إلى المستشفى، فيما قامت سيارات الإطفاء بإخماد النيران في موقع التفجير. 

وفي وقت سابق اليوم، وقعت تفجيرات بسيارات مفخخة في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى .

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