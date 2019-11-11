عريقات يطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأمم المتحدة، بتأمين "الحماية الدولية العاجلة" للشعب الفلسطيني.
وفي بيان له، الإثنين، دعا عريقات المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا إلى "مشاهدة جريمة الإعدام الميداني البشعة والمتعمدة للشهيد الأعزل عمر البدوي من مخيم العروب".
وطالب عريقات بنسودا بالتحرك فورا نحو "فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب الممنهجة والمتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزّل."
وفي وقت سابق الإثنين، استشهد الفلسطيني، عمر هيثم البدوي (22 عاما)، وأصيب مواطنان بجراح، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في مخيم العرّوب للاجئين، شمال الخليل.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365، إن البدوي أصيب بالرصاص الحي الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي في صدره.
وأظهر فيديو تناقله فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إصابة "البدوي" وسط مواجهات مع قوة إسرائيلية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي من قبل القوة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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