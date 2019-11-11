ملادينوف: غزة تتطلب حلا سياسيا يزيل الإغلاقات ويضمن الأمن

غزة/محمد ماجد/ الخليج 365

قال منسق عملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الإثنين، إن غزة "تتطلب حلا سياسيا يزيل الإغلاقات ويبني الوحدة ويضمن الأمن للجميع".

جاءت تصريحات ملادينوف، في تغريدة له على موقع تويتر، عقب زيارة مشروع لإنتاج التيار الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، تموّله هولندا.

وأضاف:" قد تساهم المساعدات العاجلة في تجنب التصعيد في غزة".

وفي وقت سابق، التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في مدينة غزة؛ لبحث "تطورات ملف الانتخابات الفلسطينية والتهدئة مع إسرائيل".

ومنذ صيف 2007، تفرض إسرائيل حصارا مشددا على غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في نسبتي الفقر والبطالة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.